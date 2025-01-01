Белоусов провел переговоры с коллегой из КНР

В китайском Циндао прошли переговоры министра обороны России Андрея Белоусова с коллегой из КНР адмиралом Дун Цзюнем.

Встреча состоялась на полях совещания министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Белоусов поблагодарил китайскую сторону за участие в торжественных мероприятиях, посвященных разгрому гитлеровской Германии и напомнил, что в 2025 году страны отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.

Российский министр отметил беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений Москвы и Пекина и выразил уверенность, что текущие переговоры послужат укреплению дальнейшего стратегического партнерства в оборонной сфере.