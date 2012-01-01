Джиган и Оксана Самойлова готовятся стать родителями в пятый раз

Блогерша Оксана Самойлова и рэпер Джиган станут родителями в пятый раз. Об этом объявила сама многодетная мама.

Правда, Оксана пока не беременна. Но она очень надеется, что это произойдет уже в ближайшее время. По словам Самойловой, они с мужем даже подготовили пятую детскую комнату.

"Я абсолютно готова! Мы активно работаем над этим вопросом", — заявила Самойлова в беседе с Woman.ru.

Оксана не скрывает, что хотела бы еще одну дочь. Джиган же просто мечтает взять на руки еще одного своего ребенка. Музыкант давно уговаривал жену, но Самойлова утверждала, что ей нужен перерыв от беременности.

Напомним, Самойлова и Джиган познакомились в одном из ночных клубов Москвы. Три года они прожили вместе и даже успели родить дочь, и только 12 декабря 2012 года официально стали мужем и женой.

Пару лет назад в семье разразился скандал. Самойлова и Джиган оказались на грани развода. Но рэпер смог вернуть жену, сейчас в их отношениях царит идиллия.