Зеленский рассыпался в благодарностях перед Трампом после встречи с ним

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры на полях саммита НАТО, который проходит в Гааге. Итоги встречи в своем Telegram-канале подвел украинский президент.

По его словам, встреча с Трампом была "продолжительной и содержательной". Лидеры двух стран обсудили "действительно важные вопросы".

В частности, по словам Зеленского, речь шла о прекращении огня на Украине и достижении "подлинного мира".

"Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", - написал Зеленский.

Встреча президентов США и Украины продлилась около 50 минут.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля". По его мнению, с этим надо "что-то сделать". Комментируя предстоящую встречу с украинским президентом, он заявил, что Зеленский находится "в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться".