В Калининграде прошел тур регулярной Бизнес-Лиги "Матч ТВ" по тэг-регби

Второй тур третьего сезона крупнейшего российского корпоративного турнира по тэг-регби состоялся 21 июня в Калининграде. Это стало самой западной точкой в географии проведения турнира. До этого в течение двух сезонов игровые туры Бизнес-Лиги принимали Нижний Новгород, Тула, Ярославль, Сочи, Екатеринбург, Суздаль, Самара и Москва.

Турнир состоялся при активном содействии и поддержке Правительства и губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Олимпийская чемпионка, заместитель председателя правительства и министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко лично присутствовала на туре и приняла участие в награждении всех участников.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие руководитель компании SA Media Group – генеральный партнер Бизнес-Лиги "Матч ТВ" Андрей Сущик, президент Регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин, генерал-майор внутренней службы Александр Бондар, заместитель министра спорта Калининградской области Евгений Скачков, помощник командующего Балтийским флотом полковник Дмитрий Глазунов, президент Федерации регби Калининградской области Андрей Осипов, генеральный директор РК ЦСКА Евгений Арсентьев, экс-капитан сборной России и РК ЦСКА Василий Артемьев, игрок женской команды РК ЦСКА и сборной России Дарья Шестакова, экс-капитан РК ЦСКА, спортивный директор Академии РК ЦСКА Петр Ботнараш.

Команды были поделены на два дивизиона: "Спортивный" (в нем допускается участие игроков с регбийным опытом) и "Корпоративный". Рекордное количество – 27 команд – приняли участие во втором туре. В каждом дивизионе были определены победители и призеры, а памятные подарки и комплекты медалей получили абсолютно все игроки всех команд-участниц.

Более 100 матчей было сыграно на полях стадиона "Балтика" – старейшего стадиона на территории России, принимающего спортивные мероприятия с 1892 года. Теперь в его истории есть и проведение тура Бизнес-Лиги "Матч ТВ". Параллельно с ним на полях по соседству состоялись детский турнир для 10 местных команд и турнир по тэг-регби для корпоративных команд Калининградской области (при этом три из них – команда Правительства Калининградской области, команда "Красные Волки" и команда "Аркада" (Советск) – впервые для себя стали участниками основной сетки тура Бизнес-Лиги).

Победителями второго тура стали команды КРОК в "Корпоративном" дивизионе и команда #Хэштеги в "Спортивном".