Трамп анонсировал разговор с Путиным

По итогам саммита в Гааге Дональд Трамп дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что рассчитывает вскоре переговорить с Владимиром Путиным и обсудить Украину, передает ТАСС.

Также глава Белого дома отметил, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским тема прекращения огня на Украине не затрагивалась.

Ранее сам Зеленский заявил, что встреча с Трампом была "продолжительной и содержательной", обсуждались "действительно важные вопросы", в частности - прекращение огня и достижение "подлинного мира".

Трамп же назвал встречу просто "хорошей".