Гости на свадьбе Ксении Бородиной остались голодными: мужики просили мяса

Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли пышную свадьбу. Гостей пригласили в подмосковную усадьбу Villa Michetti, угощали ресторанными блюдами и изысканными напитками.

Телеведущая за вечер сменила три платья, жених переодевался дважды. Для молодых и гостей пели Владимир Пресняков, Иванушки International, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. Поговаривают, что на праздник Ксения потратила больше 5,5 миллионов рублей, из низ только 3 миллиона ушло на декор — огромные серебряные сферы.

Интересно, что Ксения запретила гостям снимать банкет на телефоны. И, похоже, не зря. Оставшаяся на второй день торжества подруга Бородиной по "Дому-2" Лена Бушина выставила несколько видео, которые сильно отличались от стерильных картинок официального видеографа.

На двух сторис в блоге Бушиной брат Бородиной говорил, что надо бы купить мяса. Это не осталось незамеченным. Народ в тематических пабликах обсуждает, что гости Ксении остались голодными.

"Тот случай, когда пришли на свадьбу пожрать, но все деньги невесты ушли только на шарики"; "Современные элегантные свадьбы с порционной подачей они такие"; "Бедные мужики после шикарного меню голодные остались. А именно брат Ксюхи аж в двух Ленкиных рилсах мясо просил", — пишут пользователи Сети.