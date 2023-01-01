Почему Людмила Хитяева добровольно стала затворницей: "Я не могу прийти в себя"

Исполнив роль Дарьи в фильме "Тихий Дон", Людмила Хитяева стала настоящей звездой. В Советском Союзе ее знал каждый. Но сейчас народная артистка РСФСР живет затворницей.

15 августа Людмиле Ивановне исполнится 95 лет. Отмечать очередной день рождения она не планирует. Вот уже два года актриса сторонится людей, общаясь толко с родственниками. Хитяева признается, что жизнь ей больше не в радость. В 2023 году от сердечной недостаточности умер единственный сын артистки Павел. Мужчине было 69 лет.

"Мне очень тяжело после ухода сына, я не могу прийти в себя. Стараюсь общаться только с самыми близкими. Сейчас ко мне в гости пришла родственница", — поделилась Хитяева с журналистами "Абзаца".

Звезда "Тихого Дона" уверяет, что ни в чем не нуждается. Жить в изоляции от общества ее добровольный выбор. "Меня все устраивает, в том числе моя пенсия. Мне всего хватает. Остается только заниматься собой", — сообщила Людмила Ивановна.

Напомним, Хитяева трижды была замужем, но родила только одного ребенка. Сына она обожала, и всегда предчувствовала его болезни. Незадолго до смерти Павла в доме актрисы упала и разбилась икона. Уже тогда Людмила Ивановна поняла, что случится что-то очень плохое.

Позже в смерти сына актриса винила невестку. Она считала, что Павел выбрал в жены плохого человека.