Макрон объяснил перевооружение Европы "российской угрозой"

Президент Франции Эмманюэль Макрон, которого цитирует ТАСС, заявил по итогам саммита НАТО в Гааге, что Европа перевооружается, поскольку у ее границ присутствует "угроза в виде России".

"Мы хотим, чтобы война на Украине оставалась главной заботой европейцев. Она оправдывает долгосрочное перевооружение, потому что угроза будет сохраняться", - добавил французский лидер.

Он также призвал Европу больше тратить на оборону и брать больше ответственности за собственную безопасность.

Ранее Владимира Путин заявил, что разговоры европейских политиков о якобы существующей угрозе со стороны России - это попытки евробюрократов объяснить падающий уровень жизни в ЕС и оправдать вступление в гонку вооружений.