Трамп объяснил задержку в урегулировании украинского кризиса проблемами с Зеленским

Украинский кризис не удалось урегулировать так быстро, как рассчитывал президент США Дональд Трамп, потому что у него возникли проблемы с главой киевского режима. Об этом на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге заявил сам американский лидер.

Трамп признался, что разрешение конфликта на Украине оказалось сложнее, чем предполагалось. "Я очень удивлен, я думал, урегулирование будет проще. У меня были проблемы с Зеленским", — объяснил глава Белого дома.

По словам Трампа, пока продолжались переговоры по Украине, возник ряд других конфликтов, которые так же требовали вмешательства США. "Я думаю, мы урегулируем это тоже", — заявил президент Америки.

При Трамп признался, что на последней встрече он не обсуждал с Зеленским вопрос установления режима прекращения огня. Зато объявил, что Штаты рассмотрят возможность поставки Киеву комплексов ПВО Patriot.

Отдельно глава Белого дома подчеркнул, что планирует обсудить урегулирование на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Точная дата переговоров с российским лидером пока не называется.