И Иран, и Израиль называют себя победителями в войне. Кто ближе к истине?

Дональду Трампу сегодня пришлось лично опровергать слухи. Далеко не все верят, что американцы смогли уничтожить ядерные объекты Ирана.

"Это было полное уничтожение, и вы еще увидите это. Израиль готовит доклад, в котором говорится о полном уничтожении. И вы знаете, их агенты были там, на ядерном объекте Фордо после удара. И они говорят, что это было полное уничтожение", - сказал президент США.

Издания, симпатизирующие демократам, включая New York Times и CNN, опубликовали статьи о том, что Иран смог вывезти запас обогащенного урана, а часть центрифуг оказались нетронутыми. CNN утверждает, что у Ирана вообще есть ядерные объекты, которые не затронули атаки США и Израиля. Для республиканца все это фейк-ньюс с явной политической подоплекой. Хотя журналисты ссылаются на отчет разведки США, и факт утечки в Пентагоне признали, пообещав расследование.

Трамп же работает на своего избирателя - он выложил в Сеть видео с песней про бомбардировку Ирана. В клипе использованы кадры с самолетами В-2, которые сбросили на Иран 12 противобункерных бомб. Аргумент команды Трампа - в зоне поражения боеприпасов ничего не могло уцелеть.

Спутниковые снимки говорят о том, что на ядерном объекте в Натанзе уже ведутся работы по ликвидации последствий ударов. А Трамп мечтает о Нобелевской премии мира. Так случилось, что кандидатуру американского президента выдвинул конгрессмен-республиканец Бадди Картер. А на саммите НАТО генсек альянса Рютте так старался угодить Трампу, что назвал его "папочкой". Разговор шел об Иране и Израиле.

Трампу, судя по всему, очень понравилось и быть "отцом" всего мира, и подхалимство Рютте. В Иране же намерены приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Парламент страны почти единогласно проголосовал за ускоренное рассмотрение предложения, которое фактически прекратит контакты Тегерана с Международным агентством по атомной энергии. Безусловно, это решение - следствие бомбардировок. Россия нападение на Иран назвала неспровоцированным и дала понять, что реноме МАГАТЭ пострадало.

При этом еще несколько дней назад и США, и Израиль публично намекали на желание совершить госпереворот в Иране. Но власть в Тегеране не только устояла, но и сохранила возможность жестко ответить на агрессию. Совет нацбезопасности Ирана заявил, что страна "вынудила противника признать поражение". На улицах - массовые шествия и митинги. В толпе замечен командующий иранскими силами "Аль-Кудс" Эсмаил Каани, хотя израильская сторона уверяла, он он убит.

Израиль также называет итоги 12-дневной войны своим триумфом. В канцелярии премьера Нетаньяху заявили, что ЦАХАЛ добился поставленных задач и теперь Тегеран еще много лет не сможет создать ядерное оружие. Впрочем, оба государства продолжают считать друг друга врагами, а потому не исключено, что конфликт вспыхнет опять.