Архиепископа Армянской апостольской церкви обвинили в попытке захвата власти. Что известно

"Зло, послушай, что бы ты ни делало, у тебя осталось совсем мало времени". Это последние слова архиепископа Баграта, сказанные перед тем, как силовики затолкали его в машину и увезли. Вместе с ним задержали еще двоих человек, в том числе дьякона. У дома священнослужителя люди устроили стихийный митинг.

Задержанный священник давно выступал против политики Никола Пашиняна. На открытый конфликт с апостольской церковью премьер решился пойти впервые за всю историю независимости Армении. Через год у него парламентские выборы, которые при такой антипопулярности у собственного народа можно и не выиграть. Духовные авторитеты, которые могут сплотить вокруг себя граждан, - ненужная помеха. По мнению экспертов, в том числе, ради переизбрания и желания угодить Западу затеяна атака на церковь. Которую уже обвинили в подготовке госпереворота.

Армянской апостольской - 1700 лет. Одна из древнейших христианских церквей. И атаку премьера на эту духовную скрепу сами граждане республики расценивают как попытку лишить страну идентичности и суверенитета. Гонения на РПЦ на Украине - тому пример. Пашинян дал отмашку арестовывать не только священников. Но и всех, кто им сочувствует. Как, например, миллиардера Самвела Карапетяна, который поддерживал апостольскую церковь в том числе и материально.

Выдвигая против религиозной организации более чем серьезные обвинения, премьер Армении ссылается на проправительственный онлайн-ресурс. Там появилась статья о плане госпереворота. В ней утверждается, что все начнется 23 июля. И перечисляются все идейные вдохновители: от экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна до арестованных Самвела Карапетяна и Баграта Галстаняна.

Обвинения следственного комитета как будто скопированы с вышедшей накануне статьи: "Движение "Священная борьба" под руководством архиепископа Баграта Галстаняна готовило теракты и захват власти. Участники приобрели необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти и планировали сформировать 200-250 ударных групп по 25 человек в каждой, в основном состоящих из бывших военнослужащих и полицейских".

Архиепископу Баграту Галстаняну предъявлено обвинение по статьям "терроризм", "массовые беспорядки", "узурпация власти". Доказательств нет. Но презумпция невиновности - это не про ситуацию, когда нужно любым способом устранить мешающее духовенство. Премьер Пашинян натравил на Армянскую апостольскую церковь все подручные ему институты власти. Оскорблять священников не боится и армянский премьер. Видимо, вера у него другая.

В Армении ходят слухи, что Никол Пашинян прошел хирургическую процедуру обрезания. В ответ он опустился до откровенной пошлости.

Нападки на духовенство очень радуют новых друзей премьер-министра из соседних мусульманских стран. Но встречают резкое сопротивление как внутри республики, так и за ее пределами среди многочисленных диаспор. Которые считают именно свою церковь гарантом сохранения подлинной армянской идентичности.

В центре Еревана 25 июня установили экран с надписью "Свободу Самвелу Карапетяну", который был арестован за поддержку апостольской церкви. Сотрудники мэрии очень быстро его демонтировали.