Председатель Мосгордумы подвел итоги весенней сессии

В Мосгордуме 25 июня состоялось заключительное заседание весенней сессии. Ее итоги подвел председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

По его словам, депутаты за это время приняли 131 документ - 31 закон города Москвы, 99 постановлений и одно обращение. В частности, появилось такое понятие, как "молодой работник". Это люди в возрасте до 35 лет и со стажем не более 3 лет. И теперь они могут рассчитывать на дополнительную поддержку от городских властей. Кроме того, установлены штрафы за нарушения при оказании услуг такси, и ужесточена ответственность в отношении недобросовестных застройщиков.

Председатель Мосгордумы отметил среди прочего решения, направленные на развитие промышленности мегаполиса и поддержку предпринимателей, улучшение условий для реабилитации инвалидов. Также столичный парламент поддержал инициативу президента по унификации звания "Почетный житель муниципального образования в городе Москве".