Председатель Мосгордумы подвел итоги весенней сессии

В Мосгордуме 25 июня состоялось заключительное заседание весенней сессии. Ее итоги подвел председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
По его словам, депутаты за это время приняли 131 документ - 31 закон города Москвы, 99 постановлений и одно обращение. В частности, появилось такое понятие, как "молодой работник". Это люди в возрасте до 35 лет и со стажем не более 3 лет. И теперь они могут рассчитывать на дополнительную поддержку от городских властей. Кроме того, установлены штрафы за нарушения при оказании услуг такси, и ужесточена ответственность в отношении недобросовестных застройщиков.
Председатель Мосгордумы отметил среди прочего решения, направленные на развитие промышленности мегаполиса и поддержку предпринимателей, улучшение условий для реабилитации инвалидов. Также столичный парламент поддержал инициативу президента по унификации звания "Почетный житель муниципального образования в городе Москве".
"Поддержав инициативу в год 80-летия Победы в ВОВ, в Год защитника Отечества, Госдума изменила московское законодательство. И при рассмотрении этих законов также было принято постановление "О почетном гражданине города Москвы". Это звание было присвоено Герою советского союза Кравцову. Помимо него, еще 765 москвичей получили звание "Почетный гражданин муниципального образования", - уточнил Шапошников.