Ежедневно в России строят 6,5 км и ремонтируют 167 км дорог

В России ежедневно строят 6,5 километра дорог и ремонтируют порядка 167 километров. Такие данные привел глава "Росавтодора" Роман Новиков на встрече с премьером Михаил Мишустиным.

Только за прошлый год рекордные средства, порядка триллиона рублей, были выделены на нацпроект "Безопасные и качественные дороги". С начала его реализации в нормативное состояние уже привели 85% федеральных и почти 56% региональных трасс. Сейчас "Росавтодор" переходит к новому нацпроекту - "Инфраструктура для жизни". В приоритете - развитие улично-дорожной сети в опорных пунктах, строительство магистралей в обход городов.

Еще одна важная задача - подготовка кадров. Сейчас в 50 вузах страны преподают дорожные специальности. Кроме того, "Росавтодор" создал свой учебно-методический центр. Там разрабатывают профильные программы обучения. А в колледжах в рамках программы "Профессионалитет" за три года создано 12 учебно-производственных кластеров.