Ходит на кладбище и пишет сценарии: как Михаил Ефремов живет после выхода из колонии

Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии в апреле. Актер сразу же поехал домой, уже почти два с половиной месяца на улице звезды сериала "Граница. Таежный роман" дежурят репортеры.

Они смогли выяснить, что Михаил Олегович практически не выходит из квартиры, только по делам. Актер не пользуется автомобилем, он ездит на автобусе, а иногда, как рассказал сосед артиста, может и на самокате прокатиться.

25 июня Ефремов побывал на Троекуровском кладбище, где похоронена его мама Алла Покровская. Народная артистка РСФСР умера шесть лет назад. Как пишет "Комсомольская правда", актер крепко запил именно после кончины близкого человека, не мог пережить горе.

О съемках в кино Михаил Олегович пока не думает. Для этого он еще недостаточно восстановился. По слухам, предложения поступают чуть ли не каждый день, но если какой-то сценарий и заинтересует Ефремова, приступить к работе он сможет не раньше следующего года.

"Михаил Ефремов занимается сейчас восстановлением во всех смыслах. Никакие съемки в кино не начаты - предложения, конечно, есть, но они пока не приняты. Человек идет своим новым путем. Да, вот сегодня почтил память Аллы Борисовны", — рассказал газете знакомый актера.

При этом Михаил Олегович пишет собственный сценарий и согласился на работу в театре. Совсем скоро москвичи смогут увидеть артиста на сцене "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Ефремов сыграет главную роль в спектакле "Без свидетелей".