Страны Балтии впали в паранойю и стали готовиться к войне с Россией

Все готовы к войне с Москвой? Европа - готова! Страны Балтии на саммите НАТО назначены стратегическим передним краем в битве с Россией. В Эстонии, Литве и Латвии как-то особенно близко к сердцу принимают общеевропейскую паранойю, которая всех зовет готовиться к войне с Россией. И финны не отстают.

Президент совсем недавно нейтральной Финляндии Александр Стубб тоже разглядел близкую угрозу по ту сторону границы, хотя Россия и Финляндия десятилетиями жили мирно бок о бок. Наши ездили туда за ширпотребом, финны к нам за дешёвой водкой. Вот и сейчас громко кричат о готовности воевать с Россией те, кого Россия даже не замечает. Литва, например.

А воевать хотят отчаянно. У каждого своя стратегия. Литовцы, например, собираются в случае вторжения России попрятаться по бункерам. Попробуй найди, их меньше трёх миллионов на всю страну. Подсчитали - а бункеров-то хватит всего на 53 процента населения. Как воевать?

Своя грозная стратегия у Эстонии. Там уже закупили в огромных количествах колючую проволоку и решили вырыть ров вдоль границы с Россией. Сунься только, русский агрессор! Эстонский солдат за колючей проволокой будет семечки лузгать да посмеиваться - граница на замке.

Да ещё в разгар саммита НАТО секретная русская радиостанция, известная всему миру как "Радио судного дня", выдала в эфир что-то пугающее и непонятное. Непонятно и страшно стало всем. Может, русские дали радиосигнал своим войскам форсировать эстонский ров? Или разогнать литовские вооружённые силы по бункерам?

Тревожно и неизвестно - тем, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.