Политолог Блохин: Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира

Как можно оценить роль Дональда Трампа в разрешении ирано-израильского конфликта? Стоит ли ожидать от него миротворческих усилий на украинском направлении или Вашингтон просто переложит эту проблему на плечи европейцев? И какие шаги без поддержки США смогут предпринять партнёры по НАТО?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с лектором Российского общества "Знание" Константином Блохиным.

"Однопартийцы понимают, что хочет Трамп. Трамп хочет получить пресловутую Нобелевскую премию мира. Его главный противник – Обама – в свое время получил. И Трамп, конечно, мечтает подобный статус тоже иметь", - отметил он.

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