Представлены новые герои спецоперации

Новые примеры отваги и профессионализма наших бойцов в зоне спецоперации. Гвардии ефрейтор Рустам Фаттахов с сослуживцами в ходе штурма опорника ВСУ попал под пулемётный обстрел. Точным попаданием из РПГ Рустам уничтожил огневую точку врага, а после ликвидировал ещё и трёх боевиков. Понеся потери, противник отступил.

Сергей Королёв, командир расчёта артиллерийского орудия, во время атаки беспилотников неприятеля уничтожил два дрона из стрелкового оружия. В результате вражеских ударов наша гаубица загорелась. Сергей с подчинёнными оперативно потушили огонь, сохранив боеспособность орудия.