Информация о ходе СВО. Российские военные уверенно теснят врага на всех стратегически важных участках фронта и наносят неприятелю сокрушительное поражение.

Мощную огневую поддержку бойцам оказывают экипажи штурмовой авиации. Ракетным ударом пилоты Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Летчики отработали точно по заданным координатам.

На Харьковском направлении противнику не дают поднять головы операторы беспилотников. Разведывательные "Суперкамы" способны обнаружить вражескую цель с высоты в несколько тысяч метров. Координаты передают расчетам FPV- дронов, работающим на поражение.

Без промаха бьют артиллеристы. На Красноармейском направлении опорник ВСУ осколочно-фугасными снарядами обстреляли из буксируемых гаубиц. А это кадры из тыловых районов, где оттачивают свое мастерство военнослужащие разных родов войск. На полигоне - танки и БМП. Задачи максимально приближены к боевым.

Высокие государственные награды вручили танкистам 90-ой гвардейской дивизии. Торжественная церемония прошла в расположении группировки "Центр". За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач, военнослужащим вручили медали "За храбрость", Суворова и Жукова.