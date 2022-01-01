В ночь на 26 июня российские ПВО уничтожили 50 украинских дронов

В ночь на 26 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников. В частности, 23 БПЛА – над Курской областью, 11 дронов – над Ростовской областью, шесть беспилотников – над Брянской областью, по три - над Белгородской областью и над Московским регионом, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, два дрона – над Республикой Крым, по одному беспилотнику – над Республикой Мордовия и Калужской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

К слову, российские дроны "Герань" ударили по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краматорске. Цех по производству дронов располагался на городском аэродроме.

Ранее стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Ялта в ДНР. Село взяли подразделения группировки войск "Восток". Сейчас подразделения закрепляются на новых рубежах.

Меж тем мощное пополнение в рядах ВКС России. Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны очередную партию новейших истребителей Су-35С. Многофункциональный истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью при любых погодных условиях.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.