Сценаристы "Симпсонов" убили одного главного персонажа и разозлили фанатов (внимание: спойлер)

Сценаристы культового мультсериала "Симпсоны", который выходит уже больше 30 лет, снова шокировали и разозлили фанатов. На этот раз они похоронили одного из главных персонажей мультфильма. Внимание, дальше будут спойлеры!

Неожиданный сюжетный поворот произошел в финальной серии 36-го сезона. Эпизод рассказывает об отношениях между Бартом и Лизой, которые начали портиться после того, как они перестали вместе смотреть шоу "Щекотка и Царапка". Зрители видят, как сложилась жизнь брата и сестры через 35 лет. В будущем Лиза делает успешную карьеру, а Барт владеет нелегальным домом престарелых. Выясняется, что Мардж к тому времени уже умерла, а Гомер Симпсон живет в том самом пансионате, которым управляет его сын.

Видят зрители и короткую сцену с похорон Мардж, где Гомер в окружении семьи и друзей стоит в слезах над могилой жены. Причины ее смерти неизвестны, но скончалась она в возрасте около 70 лет.

Позже Лиза находит в доме письмо от матери, в котором та просит ее и Барта держаться друг за друга. Растроганная Лиза встречается с братом и отцом, и они вместе смотрят любимое шоу.

За воссоединением семьи Мардж наблюдает с небес. В какой-то момент в кадре появляется Ринго Старр. Надо заметить, что барабанщик The Beatles, к счастью, жив, сейчас ему 84 года. В мультфильме же легендарный музыкант оказывается женат на Мардж. После встречи он обращается к ней "дорогая" и целует ее.

Эпизод привел в бешенство фанатов. Многие не могли поверить, что сценаристы действительно похоронили Мардж.

"Я не смотрел "Симпсонов" больше 10 лет, но они действительно убили Мардж?" / "Почему Мардж и Ринго мертвы?" / "Что это я слышу, что Мардж Симпсон больше нет?"

Впрочем, смерть Мардж Симпсон показана в отдаленном будущем. Ее уход — вполне очевиден, если учитывать естественное течение жизни. Однако ему повествование в "Симпсонах" не подчиняется, ведь сериал выходит с 1989 года, а герои в нем даже не взрослеют. К тому же, еще в апреле стало известно, что мультсериал продлили на четыре сезона. Так что можно не сомневаться, что Мардж Симпсон появится уже в первой серии нового, 37-го сезона.