В московских магазинах начали продавать ломтики хлеба поштучно

Москвичи заметили в продаже в одной из продуктовых сетей поштучный хлеб. Купить ломтик весом 40 граммов можно за 13 рублей. Точнее, за 12,99.

В некоторых магазинах нашли другую фасовку — за 22,99 рубля можно купить два ломтика хлеба в одной упаковке.

Для сравнения: целый батон весом 400 граммов стоит 40-50 рублей. То есть, ломтики белого хлеба обойдутся в три раза дороже батона.

У большинства пользователей соцсетей новинка вызвала оторопь. Другие посчитали, что "ломтевой" хлеб будет удобен тем, кто живет один или следит за питанием.