Мощный шторм обрушился на Францию: есть погибшие

Во Франции два человека стали жертвами мощного шторма, который обрушился на страну после 35-градусной жары. Сильные ливни сопровождаются порывами ветра до 30 метров в секунду.

Повалены деревья, повреждены дома и автомобили. В Париже затопило несколько станций метро. Остановлено движение пригородных поездов, не ходят электрички в столичный аэропорт.

На юго-западе республики - в департаменте Ланды - выпал огромный град. В ряде регионов бушуют грозы. Один мужчина госпитализирован после удара молнии.