Борт специального летного отряда "Россия" приземлился в Нью-Йорке

Самолет Ил-96-300 приземлился в Нью-Йорке. Это борт специального летного отряда "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

По данным сервиса Flightradar24, борт вылетел из России в 11:32 мск. В Нью-Йорке он приземлился около 22.27 мск, обогнув Скандинавский полуостров и пролетев мимо Исландии.

Специальный летный отряд "Россия" занимается перевозкой представителей высших органов власти. С какой целью самолет прибыл в США, пока неизвестно. Официальных комментариев от российских властей по этому поводу не поступало.

В апреле лайнер СВО "Россия" доставил в Вашингтон спецпредставителя президента России, главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Он встретился с ключевыми членами администрации президента Дональда Трампа и обсудил восстановление диалога между Россией и США.