Российская армия нанесла удары планирующими бомбами по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР и укрепленному пункту в Днепропетровской области.

Оба укрепленных пункта были спрятаны в лесополосе, их обнаружили в ходе разведки. Наше командование решило атаковать их, когда там соберется как можно больше личного состава, сообщили в Минобороны России.

В результате воздушно-космические силы (ВКС) сбросили три бомбы ФАБ-500 с УМПК в районе населенного пункта Новоэкономическое в ДНР. Второй удар пришелся по Днепропетровской области, наши военные использовали ФАБ-1500 с УМПК.

Ранее российские дроны "Герань" ударили по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краматорске.