Валерий Меладзе потратил более миллиона рублей на юбилей в Испании

Вот уже несколько лет как Валерий Меладзе живет в Испании. Туда же вместе с ним перебралась его супруга, певица Альбина Джанабаева, и сын Лука с дочкой Агатой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и свой день рождения, который пришелся на 23 июня, популярный исполнитель отметил там. Знаменитому певцу исполнилось 60 лет.

По такому случаю на праздник, который состоялся в ресторане Magna Café Marbella, Валерий Меладзе потратил более миллиона рублей, передает SHOT. Чтобы снять заведение в элитном гольф-клубе, артисту пришлось выложить две тысячи евро. Помимо того, он заплатил 60 евро за четырехчасовую работу бара.

Всех гостей ждало меню на русском языке, за которое Меладзе отдал еще 200 евро на человека. Из угощений друзьям и близким певца подавали говяжью вырезку, перчики падрон, креветки пиль-пиль, филе сибаса и огромный праздничный торт с лесными ягодами в качестве украшения. Из напитков — смузи за 15 евро, коктейли и шампанское (одна бутылка которого стоила 65 евро).

Несмотря на то, что специально для юбилея были заказаны ведущий и диджей, Валерий Меладзе попросил тишины, но в какой-то момент сам вышел на сцену и порадовал собравшихся своими хитами. Кстати, артисту пришлось дополнительно заплатить за аренду музыкального оборудования.

Отметим, что на мероприятии веселились брат и сестра Валерия Меладзе Константин и Лиана, его супруга с детьми, а также наследницы от первого брака. Несмотря на расставание с женой, артисту удалось сохранить близкие отношения с дочками. Отметим, что средняя София не так давно сделала Валерия Меладзе дедушкой.