ФСБ задержала работавшую на спецслужбы Украины жительницу Петербурга

Гражданку России задержали в Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности. Женщина по заданию украинских спецслужб собирала информацию о личных транспортных средствах российских военнослужащих и членов их семей.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в результате оперативно-розыскных мероприятии задержана гражданка России, 1977 года рождения. Она помогала украинским спецслужбам устанавливать места проживания военнослужащих Минобороны России. Также россиянка выясняла, какие автомобили используют военные и члены их семей, чтобы впоследствии устраивать теракты.

В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в совершении теракта. Задержанная заключена под стражу. ФСБ напоминает, что спецслужбы Украины не снижают активности поиска в соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий, передает ТВЦ.