Российские войска взяли в окружение крупную группировку неонацистов к северу от Купянска. Один из ключевых узлов логистики ВСУ в Харьковской области охватывают с нескольких направлений. Идут штурмы сразу в пяти населённых пунктах. Также наши мотострелки и десантники стремительно развивают наступление в Днепропетровской области. Задача значительно упростилась после освобождения села Ялта в приграничном районе ДНР.

За окраинами поселка Ялта на Южно-Донецком направлении реактивные установки выпускают полные "пакеты". С дрона-разведчика видно: в секторе обстрела – полуразрушенные постройки, где укрылись националисты. Это соседняя деревня - Звезда. И в эти минуты идет ее штурм. Сама Ялта освобождена и полностью зачищена.

То, что и следующие поселки будут освобождены в ближайшие дни, штурмовики не сомневаются. Позиции у ВСУ хлипкие. В обороне в основном мобилизованные. Есть и иностранные наемники. Но их мало, и они предпочитают сопротивлению – бегство.

Под прикрытием танков и артиллерии российские пехотинцы упорно продвигаются в Днепропетровской области. Теперь, когда освобождена Ялта, темпы наступления вырастут в разы. И главный удар сейчас наши подразделения наносят по селу Новопавловка. Это основной приграничный логистический центр ВСУ. Главное - не снижать интенсивность огня и не давать противнику опомниться и подтянуть резервы и бронемашины.

Мощный рывок удалось сделать и на северном фронте. На Купянском направлении противник отброшен еще на 3 километра. В Волчанске, где продолжаются ожесточенные бои, российские штурмовики взяли под контроль 36 зданий. Заканчивается зачистка села Петровское.

Но самые опасные для группировки ВСУ события на севере разворачиваются в Черниговской области. Российские войска начали интенсивную артподготовку по позициям бандеровцев одновременно в 17 населенных пунктах. И, судя по всему, в ближайшие дни на севере будет открыто еще одно оперативное направление. Худшей новости для националистов, которые окопались в соседней Сумской области, и не придумать.