В Сербии предотвратили попытку государственного переворота

В Сербии предотвращена попытка государственного переворота. Об этом сообщают местные телеканалы со ссылкой на МВД республики.

В результате совместной операции полиции и спецслужб задержаны шестеро подозреваемых. Как говорится в заявлении, распространённом министерством внутренних дел страны, злоумышленники предположительно готовили нападения на госслужащих, работников правоохранительных органов, а также планировали захват здания правительства.

У двоих фигурантов при обыске нашли пистолет с патронами и арбалет. Отметим, задержания совпали с подготовкой очередной акции протеста, которую оппозиция намерена провести в ближайшую субботу.

Массовые волнения в Сербии не утихают с прошлого года. Поводом стала трагедия на вокзале в городе Нови Сад, когда на людей обрушился бетонный козырек. Тогда погибли 16 человек. Власти же уверены, что реальная цель протестующих - свержение правительства, а за действиями митингующих стоит Запад.