На видео попали страшные кадры последствий урагана во Франции

Разгул стихии во Франции. На республику обрушились сильнейшие грозы с ураганным ветром и градом. Погибли два человека, в том числе ребенок. По всей стране зафиксированы десятки тысяч ударов молний. От одного из них пострадал мужчина. Упавшие ветки блокируют железнодорожные пути и автодороги. В Париже затоплено метро.

Громкие звуки, похожие на канонаду или взрывы, не на шутку перепугали жителей Аквитании - юго-западного региона Франции. Оказалось, это град величиной с куриное яйцо. А вот кадры из Парижа. Шторм налетел внезапно и многих застал врасплох.

Сплошная стена дождя и штормовой ветер с порывами свыше 110 километров в час. Видимость мгновенно упала до нуля. Каких-то четверть часа - и улицы оказались засыпаны ветвями. Машинам, припаркованным рядом с деревьями, теперь предстоит серьезный ремонт.

Расходы ждут и владельцев уличных кафе. От некоторых предметов мебели остались только щепки. Жителям мегаполиса не привыкать к непогоде, но такого удара стихии они не припомнят. По всему городу перебои в работе транспорта. Поехать на личном авто рискнет не каждый.

Несколько станций парижской подземки затоплены и закрыты. Пешком не пройти. Находчивые парижане сооружают временные переправы и сами расчищают улицы. Тот случай, когда спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Непогода бушует и в других городах. Почти вся карта страны окрасилась в тревожные цвета. Желтый и оранжевый уровень опасности объявлены в десятках департаментов. Погибли два человека, в том числе 12-летний мальчик. На него упало дерево. А пожилой мужчина серьезно пострадал от удара молнии.