Разбор завалов продолжается на месте взрыва газа в Ивделе

Два человека погибли, ещё семеро получили травмы в результате взрыва газа в Свердловской области. ЧП произошло в многоквартирном доме в городе Ивдель. 29 жильцов направлены в пункты временного размещения. Спасатели разбирают завалы, проводят "минуты тишины" для поисков других пострадавших.

По предварительной версии, в этой пятиэтажке взорвался газовый баллон, который находился в квартире на втором этаже. Сам дом не газифицирован. Помещение оказалось сильно захламленным, поэтому площадь пожара быстро увеличивалась. И в итоге огонь раскинулся на 80 квадратных метров.

ЧП произошло около трех часов ночи, когда все спали. В квартире, где был баллон, пожарные под завалами обнаружили погибших - мужчину и женщину, которые здесь проживали. Местные жители рассказывают, что они вели замкнутый образ жизни, не платили за коммунальные услуги и вместо электричества пользовались газовыми баллонами. В результате взрыва обрушилось перекрытие между этажами, выбиты стекла, повреждена стена. Без помощи пожарных многие жители дома не смогли выбраться из своих квартир.

Для ликвидации последствий пожара были задействованы 37 человек и 13 единиц техники. Открытое горение ликвидировали быстро - в течение получаса. Сейчас на месте идет разбор завалов. Устанавливается степень повреждения несущих конструкций. Для жителей дома в местной гостинице организован пункт временного размещения.