В Национальном центре "Россия" прошла лекция из цикла встреч "Символы времени"

Парадным резиденциям России, от царских палат до Государственного Кремлёвского дворца, посвящена новая лекция из цикла встреч "Символы времени" с искусствоведом и историком архитектуры Елизаветой Лихачёвой.

Мероприятие прошло в Москве в Национальном центре "Россия". Слушатели смогли по-новому взглянуть на знакомые памятники и узнали, как менялось представление о дворцах на протяжении веков.

Спикеры рассказали о том, как создавались знаменитые фонтаны, а также о необычных инженерных и ландшафтных решениях, которые придали известным ансамблям их неповторимый облик.

"Мы будем говорить о дворцах не только как о резиденциях правящего монарха, но в самом широком смысле слова как выдающемся, красивом, масштабном здании. У нас речь пойдёт и о дворцах тех времён, когда в России, Советском Союзе не было монарха: дворцах труда, дворцах советов, дворцах культуры. Мы охватим всё это", - рассказал искусствовед, старший научный сотрудник Музея архитектуры имени А. В. Щусева Кирилл Постернак.