В Приморье восстанавливают популяцию камчатского краба

Биологи выращивают членистоногих/ракообразных из личинок в лабораторных условиях. При этом выживаемость мальков значительно выше, чем в природной среде. Опыт уникальный - подобные исследования проводят только в Приморье и на Аляске.

Еле уловимые взгляду мальки камчатского краба кажутся настолько хрупкими, что могут и вовсе затеряться в морской бездне. Но ученые Дальневосточной академии наук отлично подготовили их к жизни в дикой природе.

"У нас произошло оседание личинки краба. И вот этому мальку сегодня месяц", - рассказал Сергей Масленников, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных ресурсов ННЦМБ ДВО РАН.

В этих бассейнах на специальных сетках, которые имитируют заросли водорослей, и росли перед выпуском в море мальки камчатского краба. Это уникальный эксперимент. Приморские ученые первые России сделали практически невозможное. Получили жизнеспособную молодь самого дорогого морского членистоногого.

"В природе они даже до месячного возраста не доживают. У них очень мало шансов на выживание. 1 к 100 тысячам выживает. (У нас – прим. ред.) - от 2 до 20 крабов на 1 литр воды. Это считается отличным результатом", - отметил Сергей Масленников.

Секрет таких показателей в том, что самый уязвимый период жизни краба проходит в особых условиях. Самка откладывает до 400 тысяч яиц. Но в природе большинство появившихся на свет личинок практически сразу съедают другие морские обитатели. Здесь же, в специальных ваннах, им не угрожает ни один хищник.

"Поскольку наши крабы еще очень маленькие, с утра мы кормим молотой мидией, и добавка у нас идет микроводоросли", - рассказала Людмила Боцун, ведущий инженер, младший научный сотрудник лаборатории динамики морских экосистем ННЦМБ ДВО РАН.

Ученые долго подбирали рацион и дозировку, чтоб мальки были сытыми и мирно жили на одной территории. Точные данные пока держат в секрете. Но под микроскопом видно, что крабы выглядят отлично. Значит, работа биологов дала положительные результаты.

Окрепшие мальки дальше будут расти уже в естественной природе. Их аккуратно собирают из бассейна в специальные сетки. И в холодном контейнере на катере доставляют к месту выпуска.

Крабов выпускают в открытых мешочках. В течение суток они самостоятельно выйдут. Таким образом животные испытывают меньше стресса, оказываясь в новых для себя условиях.

Такое искусственное восстановление камчатского краба сейчас крайне необходимо. Ученые заявляют: несмотря на то, что промысел в Японском море запрещен, популяция находится в депрессивном состоянии. Несколько десятилетий назад этот морской деликатес почти весь выловили. Кроме того, нарушили места обитания для личинок краба, которые не восстановились и по сей день.

"Была выловлена вся морская капуста. Траловыми орудиями были выведены заросли морской травы. И субстрата для малька краба не стало. И то, что он здесь нерестится - вся личинка малька краба погибает", - сказал Сергей Масленников.

Крабам, подросшим под наблюдением специалистов, морские водоросли уже не нужны. Поэтому у этих 10 тысяч мальков есть все шансы на выживание.