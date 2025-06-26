Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он у власти

Президент США Дональд Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он находится у власти.

Такое заявление он сделал на саммите Североатлантического альянса, который проходил в Гааге 24-25 июня.

"Трамп выступил с положительными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент", - рассказали источники Washington Post (цитата по РИА Новости).

В то же время агентство Bloomberg пишет, что Трамп в ходе закрытой встречи ни разу прямо не упомянул Россию и ушел от прямого ответа на вопрос по помощи Киеву.

Саммит НАТО проходил в нидерландской Гааге 24-25 июня. Страны-участницы согласились смягчить риторику в отношении России и увеличить расходы на оборону. Поддержка Киева будет обеспечена в контексте военных расходов, перспективы вступления Украины в альянс туманны.