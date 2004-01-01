Обманутые люди призвали Ларису Гузееву объясниться

Обманутые россияне призвали Ларису Гузееву объясниться. Они хотят знать, какое отношение она имеет к "застройщику Домогацкому". На данный момент известно о 27 пострадавших, заявления в полицию поданы от шести человек.

Дело в том, что бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов, а когда пришло время сдавать объекты в пользование, просто пропал.

В соцсетях Домогацкий называет себя основателем международной строительной компании и миллиардером, у него масса объявлений с рекламой тех самых балийских вилл. Там же и интервью с Ларисой Гузеевой.

По словам одной из пострадавших, она поверила видео с артисткой и отдала деньги Домогацкому. Но стройка заморозилась и никаких прогнозов и документов нет. Примерно такая же ситуация и у других покупателей. Итого в криптокошельки "застройщику" перевели около восьми миллионов долларов, но львиную долю средств передали в Москве наличкой, утверждает адвокат пострадавшей.

Меж тем SHOT выяснил, что этого Домогацкого в России ищут судебные приставы из-за долга почти на 13 миллионов рублей, у его компании в стране заблокированы счета. Блогер родом из Тюменской области. В 2004 году он был судим за грабеж.