В МИД назвали цель полета лайнера спецотряда "Россия" в Нью-Йорк

МИД России назвал цель полета лайнера специального летного отряда "Россия" в Нью-Йорк. Как сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, перелет Ил-96 - обычный вывозной рейс. Самолет отвез новых сотрудников в США и заберет возвращающихся в Россию, приводит комментарий Захаровой ТАСС.

Ранее стало известно, что самолет Ил-96-300 приземлился в Нью-Йорке. Борт специального летного отряда "Россия" вылетел из Санкт-Петербурга в 11:32 мск. По данным сервиса Flightradar24, в Нью-Йорке он приземлился около 22.27 мск, обогнув Скандинавский полуостров и пролетев мимо Исландии.

Специальный летный отряд "Россия" занимается перевозкой представителей высших органов власти. В апреле лайнер СЛО "Россия" доставил в Вашингтон спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, который обсудил с американскими политиками восстановление диалога между Россией и США.