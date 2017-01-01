Никита Пресняков разъехался с женой

В 2017 году старший внук Аллы Пугачевой, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никита Пресняков женился на Алене Красновой. Влюбленные сыграли шикарную свадьбу в Москве. Однако в 2022 году, вскоре после объявления о мобилизации, Никита Пресняков покинул страну. За ним отправилась и молодая супруга.

В настоящее время Никита и Алена живут в США. Отметим, что там много времени проводит и его мать Кристина Орбакайте с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочкой Клавдией. Пресняков занимается музыкой, снимает видеоролики для местных артистов, а Краснова в основном просто приятно проводит время.

Однако теперь стало известно, что Алена вернулась в Россию. Об этом она сама сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", опубликовав видео, на котором запечатлена с младшей сестрой. Алена явилась на церемонию вручения аттестатов.

Ранее в интервью Владимир Пресняков откровенно рассказал о том, что несмотря на расстояние, регулярно общается со старшим наследником и видится с ним. Обычно это происходит за границей. Например, в этот раз, по словам артиста, встреча назначена в Испании.