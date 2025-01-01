Экс-полицейский отозвал жалобу по делу о взятке от редактора URA.RU

Экс-начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов отозвал жалобу на меру пресечения.

По делу о взятках от редактора Ura.ru Дениса Аллаярова суд поместил его под домашний арест с запретом на определенные действия до 4 августа, передает "Интерфакс".

Сегодня областной суд должен был рассмотреть апелляцию. Но поскольку жалобы были отозваны, постановление вступило в силу.

Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге прошли 5 июня. На рабоих компьютерах силовики нашли подтверждение того, что издание покупало оперативные сводки и на их основе писало новости. Редактора Дениса Аллаярова арестовали и предъявили обвинение по статье "дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий". По данным Ura.ru, в частности, Аллаярову вменяют передачу 20 тысячи рублей Карпову, который является его родным дядей.

Карпова задержали в марте 2025 года, а после уволили из органов. Ему предъявлено обвинение по стаьям "Получение должностным лицом взятки" и "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности".