Вскрылась странная деталь в отношениях Муцениеце и Дранги

Пять лет назад Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. До сих пор актеры борются в суде: вначале - из-за размера алиментов, теперь - по месту жительства детей, сына Тимофея и дочери Мии. И если за это время артист успел второй раз жениться и обзавестись еще одним ребенком, то его экс-супруга никак не могла наладить личную жизнь.

Лишь в мае аккордеонист-виртуоз Петр Дранга сделал Агате Муцениеце предложение, и та согласилась. А буквально на днях актриса сообщила, что ждет третьего ребенка. Влюбленные, по слухам, должны скоро официально оформить отношения.

Однако вскрылась странная деталь в романе артистов. Оказывается, влюбленные до сих пор так и не съехались.

"Свадьба свадьбой, но они даже не съехались, живут порознь. И разъезжаются в разных машинах после мероприятий", - рассказали коллеги артистов "КП".

Оказалось, что Агата Муцениеце вместе с дочкой Мией продолжает жить в четырехкомнатной квартире на Речном вокзале. Эта недвижимость досталась актрисе после развода. Кроме того, артистка купила загородный особняк, где, говорят, до сих пор делает ремонт.

По слухам, Дранга и Муцениеце поженятся до конца лета. Говорят, якобы влюбленные намерены даже обвенчаться.