Плохие новости для Североатлантического альянса – так оценили эксперты слова президента России Владимира Путина о серийном производстве ракетного комплекса "Орешник". Как пишет в статье для InfoBRICS независимый военный аналитик Драго Боснич, фактически это означает, что Москва уже располагает запасами этого современного оружия.

Российский лидер объявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса, 23 июня. А об успешном испытании ракеты средней дальности "Орешник" Путин сообщил 21 ноября прошлого года: тогда Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины в ответ на применение натовского оружия.

Владимир Путин пояснил: "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда. Тем не менее, в случае массированного применения этих ракет его мощь будет сопоставима с поражением ядерным оружием.