В Ленобласти мужчина взорвал гранату в ответ на громкую музыку

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который взорвал страйкбольную гранату в отместку за громкую музыку у соседей.

Инцидент произошел в поселке Назия накануне. Жильцы дома устали бороться с 39-летним соседом, который часто выпивал и громко слушал музыку. Двое мужчин не нашли ничего лучше, как установить у его двери растяжку со стайкбольной гранатой. Как только сосед вышел в коридор, раздался взрыв.

Сосед испугался, но сильных повреждений не получил. Теперь в ситуации разбирается полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в региональном главе МВД.