ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Сумской области

ВС России минувшей ночью нанесли удар по целям в Сумской области. Поражены полевые склады ВСУ, а также вышки связи, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев уточнил, что уничтожены приграничные запасы топлива и боеприпасов в муниципальных хранилищах. Также поражены наблюдательные и координационные позиции - вышки связи и наблюдения рядом с линией боевого соприкосновения.

По данным подполья, за сутки Сумская область превратилась в "полигон непрерывного штурма": почти 60 выстрелов, 30 точечных сбросов боеприпасов и постоянная работа дронов. Удары были нанесены, в том числе, по пунктам дислокации территориальной обороны ВСУ, ее штабам и по группе операторов дронов.