У Дарьи Пынзарь из "Дома-2" распухло лицо от филлеров

В прошлом звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь часто прибегала к различным косметологическим манипуляциям. Она не скрывает, что даже делала пластику лица. При этом муж просил ее остановиться.

"Самый большой прикол в том, что я ей говорил, мол, не делай ничего, у тебя все отлично. Она отвечала: ну ладно, чуть-чуть сделаю. Делает, а потом убирает", - говорил Сергей.

Однако на сей раз Дарья все же решила послушаться супруга. Она приняла решение избавиться от филлеров. Дело в том, что из-за них ее лицо стало сильно распухать. Оказалось, что филлеры притягивают воду. Особенно Пынзарь страдала от отеков после занятий спортом. В результате Дарья уже избавилась от некоторых филлеров.

"Я буду делать микротоки, потому что, как я уже говорила, я удалила филлеры под глазами, надо немного восстанавливаться. Но мне еще надо будет почистить филлеры. Удалю их из подбородка, осталось совсем чуть-чуть в скулах. И потом будем смотреть, что с этим всем делать", - сообщила Пынзарь.

Напомним, несколько лет назад звезда "Дома-2" решилась на подтяжку лица — таким образом Дарья мечтала избавиться от второго подбородка и так называемых брылей, передает Starhit.