Трамп загнал Зеленского в угол на саммите в Гааге

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге загнал Владимира Зеленского в угол. Ожидалось, что, как и годом ранее, Зеленский сможет убедить лидеров стран альянса в необходимости поддержать Киев. Однако Трамп предпочел не ставить под угрозу политическое и экономическое сближение Москвы и Вашингтона в угоду Украине, пишет немецкая Die Welt.

Как пишет издание, итоговая декларация саммита содержит лишь краткие тезисы о поддержке Украины – без каких-либо финансовых или военных обязательств. Более того, не состоялось даже встречи совета НАТО - Украина на уровне глав государств или правительств.

Саммит в Гааге стал для Зеленского разочарованием, заключают авторы. Главе киевского режима не удалось добиться от США уступок, а союзниками Киева остались лишь европейские страны. В ЕС признают, что в будущем Европе придется делать все больше, так как американцы расходятся с европейцами в оценках целей альянса на Украине.