Россиянку задержали за передачу Киеву стратегических данных

В Новороссийске задержали местную жительницу, которая, передавала украинскому куратору информацию о кораблях Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны.

Следователи установили, что подозреваемая работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Она установила контакт с проукраинской террористической организацией. За деньги женщина согласилась передать информацию о дислокации кораблей ЧФ, а также объектов ПВО.

Все меры были предприняты вовремя, поражение военной техники и личного состава ВС России не допущено, сообщили в центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.