Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка в ДНР. Их коллеги из команды "Восток" взяли под контроль населенный пункт Шевченко, который тоже находится в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны. До этого та же группировка освободила населенный пункт Ялта.

Отметим, что Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили села Запорожье и Перебудово в ДНР.

Тем временем российская армия нанесла удары планирующими бомбами по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР и укрепленному пункту в Днепропетровской области. Оба укрепленных пункта были спрятаны в лесополосе, их обнаружили в ходе разведки.

Ранее стало известно, что гражданку России задержали в Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности. Женщина по заданию украинских спецслужб собирала информацию о личных транспортных средствах российских военнослужащих и членов их семей. Возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в совершении теракта. Задержанная заключена под стражу.