В Москве обсуждают защиту россиян от экстремизма в Сети

Как защитить россиян и отечественные организации от экстремизма в сетевом пространстве, сегодня обсуждают в Москве. Круглый стол организовала Общественная палата.

Специалисты в области кибертехнологий, правоохранители и представители власти рассматривают меры, которые помогут обезопасить институты гражданского общества в период роста международной напряжённости и глобальной цифровизации. В ходе дискуссий эксперты разработают предложения для СМИ, блогерских сообществ, а также для учебных и трудовых коллективов.

"Главный объект - это молодёжь. И значительная часть молодёжи учила историю по учебникам Сороса; здесь не надо это объяснять, что это такое. И они верят, ну кто всё-таки, значит, ещё не осознал новой реальности, они верят тем всем сказкам, который рассказывают о том, что, вот, значит, задача - освободить народы нашей страны - 194 - от колониальной зависимости", - рассказал Владимир Зорин, председатель комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, профессор МГУ и Финансового университета при правительстве России.