В Москве проходит заседание итоговой коллегии Росмолодежи

Представители органов власти и общественных организаций собрались в Москве на заседании итоговой коллегии Федерального агентства по делам молодёжи. Мероприятие проходит в Национальном центре "Россия".

Участники встречи подводят итоги двух конкурсов и обсуждают планы на текущий год. После заседания запланирована пресс-конференция с главами регионов. На ней расскажут о предстоящем фестивале ко Дню молодёжи, который пройдёт по всей стране в эту субботу.

"Мы приглашаем наших бойцов, ребят в проекты на регулярной основе. Принимать участие как на встречах, так отдельно в адаптации, социализации. Ребята проходят курсы профпереподготовки для дальнейшего трудоустройства в сферу молодёжной политики", - отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.