Собянин: 18 тысяч москвичей стали владельцами квартир по реновации в этом году

Больше 18 тысяч москвичей получили новое жильё по программе реновации в этом году. Как рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях, за это время в городе построили свыше 20 жилых комплексов. Что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

У семейства Выборновых - Клочай сегодня двойной праздник. День рождения Михаила, которому сегодня исполняется 45, совпал с осмотром новой квартиры. Переехать по программе реновации было одним из заветных желаний мужчины. Прежнюю квартиру в старой советской пятиэтажке приходилось делить сразу трем поколениям домочадцев. А теперь можно будет и разъехаться, и при этом не расставаться.

"Мы планируем покупку дополнительных квадратных метров по программе реновации. Одна дает возможность докупить метры в этом же доме. Если бы не было этой программы, мы бы разъехались в разные места. А теперь благодаря этой программе сможем спокойно жить в одном доме. Даже на одной лестничной площадке", - говорит Михаил.

Разменную жилую площадь займут сестра Михаила Анастасия с детьми и супругом и бабушка с дедушкой. На 80 квадратных метрах места хватит всем.

"Квартира понравилась, она просторная, светлая, уже с ремонтом. Понравилось наличие большого балкона, большие окна, светло, хорошо. Кухня большая, что немаловажно", - рассказала Анастасия.

Она практически вдвое больше, чем прежняя в их старой квартире, где вдвоём-втроем с трудом можно было развернуться. Чтобы скорее исполнить мечту и собираться за одним столом каждый день, с переездом домочадцы решили не затягивать. Тем более, что всю мебель и утварь город помогает перевезти бесплатно.

Владислав Базылев только-только закончил школу, а уже примеряет на себя роль дизайнера интерьеров. Молодой человек продумал до мелочей, как обставит свою новую комнату. Ну а мама Владислава уже выбирает кофейный столик, чтобы летними вечерами проводить время на новой комфортной лоджии, совмещенной с кухней.

К приятным хлопотам и осмотру квартир в новом доме этим летом приступят ещё порядка 230 семей. На столько рассчитан новый жилой комплекс, сданный в этом году в районе Лианозово. Монолитный каркас, керамогранитная отделка, передовые инженерные системы: здесь всё по последнему слову московского стандарта реновации.

"С начала 2025 года почти все новостройки возвели с помощью префаб-технологий. Метод позволяет сокращать сроки строительства на 30–50%. Время эксплуатации таких зданий — 100 лет и больше. Дома отвечают всем стандартам современного и качественного жилья", - говорится в сообщении.

Новый ЖК в Лианозове уже второй, сданный по программе реновации. Сюда въедут жители последних пятиэтажек, предназначенных под снос в районе.