Выпускникам-отличникам МГУ вручили дипломы

Сегодня выпускникам-отличникам МГУ вручали дипломы об окончании старейшего вуза страны. Площадь перед главным зданием стала актовым залом под открытым небом. Где собрались те, кто показал лучшие результаты. В этом году из 10 тысяч студентов МГУ, покидающих Альма-Матер, более 3 тысяч получили красные дипломы.

Сегодня выпускной был и у Сеченовского университета. Торжественную церемонию провели в Научной библиотеке МГУ. Дипломы об окончании получили более 3 тысяч человек, в том числе и студенты из 55-ти стран мира. Почти треть окончили вуз с отличием.

Дипломы вручали сегодня и выпускникам кадетских классов ФСО России. Церемония проходила, на Соборной площади Московского кремля. В этом году кадетскому движению исполняется 15 лет. И многие выпускники связывают жизнь с органами государственной охраны. Однако сегодняшний день - повод вспомнить годы учёбы.