Две авиакомпании объявили о возобновлении полетов в Израиль

Авиакомпании Red Wings и "Азимут" возобновляют полеты в Израиль. Они были приостановлены с 13 июня на фоне эскалации ирано-израильского конфликта.

"Азимут" возобновляет полеты с 27 июня 2025 года из Сочи и с 30 июня 2025 года из Минеральных Вод. Red Wings со 2 июля в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. С 3 июля – из Минеральных Вод. Билеты уже поступили в продажу, сообщили в пресс-службе компании.

Накануне стало известно, что с 1 июля между Тель-Авивом и Москвой возобновляет сообщение израильская авиакомпания El Al.

Ранее Росавиация разрешила рейсы в Израиль и Катар, но продлила запрет на полеты в Иран. Перевозчикам рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.